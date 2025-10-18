Стало известно, кто сыграет Скалли в новых «Секретных материалах»: с Джиллиан Андерсон ничего общего

Третий сезон «Кайдзю №8» станет последним: прочитали мангу и узнали, каким кошмаром все закончится

Без подсказки догадаться невозможно: как «Ронин» связан с «Игрой престолов»

Район Мерфи нервно курит в сторонке: лучшие шоу о серийных убийцах, которые заставят понервничать больше, чем «История Эда Гина»

Фанаты пищали от восторга, а Паттинсон сгорал со стыда: эта неловкая сцена из «Сумерек» еще долго мучила его в кошмарах

Новогодний Sci-Fi с Крамаровым россиянам заменил «Иронию судьбы»: в СССР его крутили часто, а потом внесли в «черные списки»

Калугина уже не мымра, а Верочка все так же хороша: ИИ показал, как бы выглядели 11 героев «Служебного романа» в наши дни (фото)

Танос все понял при первой встрече: злодей всегда знал, что Тони Старк в «Мстителях» станет Доктором Думом — одна цитата объясняет все

Вышел из гримерки и 700 человек массовки хором крикнули: «Ильич»! Кто сыграл Ленина в «Хрониках русской революции»?

В «Темном рыцаре» Нолан оставил намеки, которые не увидел ни один зритель: внимание на пальцы Бэтмена