Третий сезон «Кайдзю №8» станет последним: прочитали мангу и узнали, каким кошмаром все закончится

После финала «Лихих» зрители гадают — будет ли 3 сезон или это жирная точка? Быков наконец ответил фанатам

Зачем египтяне поставили статую в Тихом океане и кто снабжал «Дхарму» продуктами? Главные тайны «Остаться в живых»

Михалков отказался, Янковский перекрестился: в «Формуле любви» Захарову пришлось снимать никому неизвестного грузина

Йети и дети: свежая серия «Маши и Медведя» — сплошная отсылка на культовую фантастику нулевых (создатели мульта не скрывают)

Фанаты пищали от восторга, а Паттинсон сгорал со стыда: эта неловкая сцена из «Сумерек» еще долго мучила его в кошмарах

Новогодний Sci-Fi с Крамаровым россиянам заменил «Иронию судьбы»: в СССР его крутили часто, а потом внесли в «черные списки»

«Выжали все соки из медведя»: один из создателей предрек «медленную смерть» «Маши и Медведя»

В «Темном рыцаре» Нолан оставил намеки, которые не увидел ни один зритель: внимание на пальцы Бэтмена

Без проходных серий: эти 6 мини-сериалов IMDb считает лучшими в истории — сценарий сильнее, чем в половине фильмов с «Оскаром»