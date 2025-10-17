Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ужастики. Ожившие рисунки Расписание сеансов Ужастики. Ожившие рисунки, 2024 в Курске 17 октября 2025

Расписание сеансов Ужастики. Ожившие рисунки, 17 октября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 14 Завтра 15 чт 16 пт 17 сб 18 вс 19 пн 20 вт 21 ср 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ужастики. Ожившие рисунки»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:45 от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:40 от 380 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:30 от 250 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:15 от 450 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Серафима
Серафима
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Третий сезон «Кайдзю №8» станет последним: прочитали мангу и узнали, каким кошмаром все закончится
После финала «Лихих» зрители гадают — будет ли 3 сезон или это жирная точка? Быков наконец ответил фанатам
Зачем египтяне поставили статую в Тихом океане и кто снабжал «Дхарму» продуктами? Главные тайны «Остаться в живых»
Михалков отказался, Янковский перекрестился: в «Формуле любви» Захарову пришлось снимать никому неизвестного грузина
Йети и дети: свежая серия «Маши и Медведя» — сплошная отсылка на культовую фантастику нулевых (создатели мульта не скрывают)
Фанаты пищали от восторга, а Паттинсон сгорал со стыда: эта неловкая сцена из «Сумерек» еще долго мучила его в кошмарах
Новогодний Sci-Fi с Крамаровым россиянам заменил «Иронию судьбы»: в СССР его крутили часто, а потом внесли в «черные списки»
«Выжали все соки из медведя»: один из создателей предрек «медленную смерть» «Маши и Медведя»
В «Темном рыцаре» Нолан оставил намеки, которые не увидел ни один зритель: внимание на пальцы Бэтмена
Без проходных серий: эти 6 мини-сериалов IMDb считает лучшими в истории — сценарий сильнее, чем в половине фильмов с «Оскаром»
Вышел из гримерки и 700 человек массовки хором крикнули: «Ильич»! Кто сыграл Ленина в «Хрониках русской революции»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше