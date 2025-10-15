Меню
Фильмы
Ужастики. Ожившие рисунки
Расписание сеансов Ужастики. Ожившие рисунки, 2024 в Курске
15 октября 2025
Расписание сеансов Ужастики. Ожившие рисунки, 15 октября 2025 в Курске
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
19:40
от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
12:05
от 240 ₽
16:00
от 240 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 150 ₽
13:30
от 170 ₽
17:20
от 170 ₽
