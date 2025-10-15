Меню
Расписание сеансов Ужастики. Ожившие рисунки, 2024 в Курске 15 октября 2025

Расписание сеансов Ужастики. Ожившие рисунки, 15 октября 2025 в Курске

Как купить билеты на сеанс фильма «Ужастики. Ожившие рисунки»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
19:40 от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
12:05 от 240 ₽ 16:00 от 240 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 150 ₽ 13:30 от 170 ₽ 17:20 от 170 ₽
