Какой сыщик круче: Смоляков, Ковальчук, Стоянов или Чурсин? Фанаты выбрали своего лидера, но согласны с ним далеко не все

Не знали, что проект так выстрелит: 5 актеров, отказавшихся сниматься в «Игре престолов» — матерью драконов могла быть другая актриса

Раскрываем даты и подробности: когда зрители увидят новые сезоны «Трассы», «Черного солнца» и других детективных сериалов из России

До премьеры «Оно» в кинотеатре осталось всего ничего — а Стивен Кинг и не в курсе: вместо клоуна будут одержимые

От режиссера «Зодиака» ждали куда большего: новую военную ленту не вытащил даже Кроу – иностранцы в лучшем случае называют ее беззубой

«Я с ним еще не закончил»: Хеймердингер все-таки выжил во 2 сезоне «Аркейна» – игроки в LOL точно знали этого с самого начала

«Зал был полный»: новый лидер проката наступает на пятки «Августу» и «Горынычу» – рекордные 500 млн за 5 дней

«Берегитесь, фальшивые ведьмы»: оригинальные «Зачарованные» камня на камне не оставили от ремейка - были беспощадны

В бой идут настоящие знатоки: c нас 6 каверзных вопросов о военном кино СССР, с вас правильные ответы

Ниже падать точно некуда: 4 сезон «Ведьмака» от Netflix установил сразу несколько позорных антирекордов