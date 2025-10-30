«Лост» с хоррор-начинкой или «Очень странные дела» для взрослых: почему стоит включить сериал «Извне» прямо сейчас

Редкие имя и фамилия, которые в кадре почти не звучат: как зовут Пингвина из «Бэтмена»

Некоторые их даже не различают, а ведь у них и возраст разный: кто старше — Пупсень или Вупсень

Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)

И если Боярский скажет «каналья» — миллионы ответят «тысяча чертей»: что значит любимое ругательство Д’Артаньяна

Груз на сердце коллег и супруги: что случилось с Мальцевым в «Первом отделе» – судьба героя решилась во втором сезоне

Российский мульт покорил всех — от Южной Кореи до Европы: «Холоп» рядом с ним просто отдыхает — он заработал в 20 раз меньше

Трус не играет в хоккей: а вот тест пройти может – вспомните 5 фильмов СССР со спортсменами в главных ролях

По США запустили ядерную ракету, долетит через 15 минут: что было дальше? Концовка «Дома динамита» совсем не оправдала надежд

«Нельзя показывать детям»: в России призывают убрать «Машу и Медведя» со всех площадок — разобрались, в чем весь сыр-бор