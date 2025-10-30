«Без “Условного мента” по субботам жизнь не та!»: у «Невского» появился реальный конкурент — и ему посвящают стихи

Героиня «Алисы в Стране чудес» мало похожа на Пересильд: Кэрролл видел персонажа по-другому

Не «Интерстеллар» и не «Годзилла»: 3 фантастических фильма 2010-х, которые вы зря пропустили — кажая минута на вес золота

Груз на сердце коллег и супруги: что случилось с Мальцевым в «Первом отделе» – судьба героя решилась во втором сезоне

И если Боярский скажет «каналья» — миллионы ответят «тысяча чертей»: что значит любимое ругательство Д’Артаньяна

Гильермо дель Торо почти снял сиквел культового ужастика — студия не согласилась на проект по очень странной причине

Планы по перезапуску «Клиники» трещат по швам: сняли всего 3 серии, а уже начались проблемы — фанаты умоляют все отменить

Прощай, Мухич: не стало звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова – актер перед смертью потерял слух и почти ослеп (видео)

Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)

Российский мульт покорил всех — от Южной Кореи до Европы: «Холоп» рядом с ним просто отдыхает — он заработал в 20 раз меньше