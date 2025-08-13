Так погиб Шилов в 11 сезоне «Ментовских войн» или нет? Расставим все точки над «i»

«Нечто», «12 обезьян» и еще 3 примера, когда ремейк не убил классику, а сделал ее в 100 раз сильнее — подборка просто топ

Вас трясло от начала? Это было детской сказкой: вот когда выйдут 7 и 8 серии «Института» Кинга — самых страшных за весь сезон

Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь

Родился без ног, ходит на руках: инопланетянина в культовом фильме Спилберга сыграл мальчик-инвалид — и вот как он выглядит сейчас (фото)

Денежки-то бабай унес, и окончания цитат тоже: закончите 5 легендарных фраз из «Любовь и голуби» — без «Людки» и «Дяди Мити» (тест)

«Большая честь для меня»: Хью Лори стал новым Дамблдором в «Гарри Поттере», но речь не про сериал НВО (А Волдеморт теперь — звезда «Дэдпула»)

«Толкин вертится в гробу»: Маск устроил разнос «Кольцам власти» — похвалил лишь одну героиню

«Я верю ему»: Узденского из «Ментовских войн» хвалили настоящие бандиты — питерский авторитет уверен, что Апостола «списали» с него

Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании