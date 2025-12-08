Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Метод исключения
Расписание сеансов Метод исключения, 2025 в Курске
8 декабря 2025
Расписание сеансов Метод исключения, 8 декабря 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Метод исключения»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 200 ₽
21:20
от 220 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить
Джоли не должна была целовать Хабенского: но актер добился этого на съемках фильма «Особо опасен!», сказав всего одну фразу
В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов
«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%
Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix
Культовый Sci-Fi с Уиллисом превратили в уникальный сериал: дважды набрал 100 % на RT, но россияне его бросали после 1 сезона
Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем
«Теперь она мертва?»: американцы рвут животики с «Обыкновенного чуда», но ту самую шутку Леонова не понимают от слова совсем
«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами
Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке
«Твое лицо ему не понравилось»: идею для «Куджо» Кинг взял не из головы – писатель пережил такое, что врагу не пожелаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667