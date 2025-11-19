Вышел первый трейлер «Тайного города» с Пересильд и Биковичем: премьера фэнтези по романам Вадима Панова — в 2026 году (видео)

Почему Пифия сказала Нео, что он не Избранный — и как этот обман перевернул весь сюжет «Матрицы»

Иностранцы неожиданно влюбились в российский сериал о 90-х с Янковским — и признали его лучшим на фестивале в Стокгольме

Ждали вторую серию «Киберслава»? А как насчет четырех сразу? Вот когда покажут продолжение главного российского аниме

18 «Эмми» и 99% свежести: этот сериал с рейтингом 8.6 не зря окрестили японской «Игрой престолов» – второй сезон не за горами

29.1 млн просмотров и №1 в 72 странах: «опера, пропитанная печалью и снегом» рвет топы Netflix – включайте, если не знаете, что посмотреть

«Он меня убил»: финал «Очень странных дел» его же авторы сравнили с «Игрой престолов» – но не спешите точить вилы для братьев Даффер

Фанаты зря травили «Игру престолов» — были финалы похуже: этот сериал с оценкой 8,2 на IMDb к концу превратился в то, что включают только фоном

100% от критиков на Rotten Tomatoes — не панацея: зрителей лишили третьего сезона «Черепашек-ниндзя»

Зачем в 4 сезоне «Ведьмака» от Netflix прикончили сразу нескольких героев, которые в книгах живы до сих пор? Ответ режиссера «убил»