Какой сыщик круче: Смоляков, Ковальчук, Стоянов или Чурсин? Фанаты выбрали своего лидера, но согласны с ним далеко не все

Настоящим спасением 4 сезона «Ведьмака» стал Лео Бонарт: что это за монстр, ломающий кости с улыбкой?

Всего за сутки сериал с Шоном Бином стал хитом стримингов США: FlixPatrol поставил его на первое место

До «Тоторо» и «Принцессы Мононоке»: с этой картины началась любовь к аниме в СССР — крутили в кино еще в конце 60-х

«Зал был полный»: новый лидер проката наступает на пятки «Августу» и «Горынычу» – рекордные 500 млн за 5 дней

Да не умер он в конце «Аркейна». Или умер? Что случилось с Виктором в финале главного мульта Netflix

«Я с ним еще не закончил»: Хеймердингер все-таки выжил во 2 сезоне «Аркейна» – игроки в LOL точно знали этого с самого начала

От режиссера «Зодиака» ждали куда большего: новую военную ленту не вытащил даже Кроу – иностранцы в лучшем случае называют ее беззубой

До премьеры «Оно» в кинотеатре осталось всего ничего — а Стивен Кинг и не в курсе: вместо клоуна будут одержимые

Темнокожий Снейп, Волдеморт-женщина, что дальше? В «Гарри Поттере» от НВО появится герой, которого не было в книгах и близко