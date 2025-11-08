Меню
Киноафиша Фильмы Кролецып и Сурок Времени Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 2025 в Курске 8 ноября 2025

Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 8 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
чт 6 пт 7 сб 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00 от 360 ₽ 11:10 от 420 ₽ 11:55 от 360 ₽ 15:30 от 420 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:40 от 250 ₽ 12:40 от 270 ₽ 14:40 от 270 ₽ 16:40 от 270 ₽ 18:40 от 280 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00 от 440 ₽ 12:40 от 450 ₽ 15:50 от 520 ₽
