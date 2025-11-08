Меню
Фильмы
Кролецып и Сурок Времени
Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 2025 в Курске
8 ноября 2025
Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 8 ноября 2025 в Курске
О мультфильме
чт
6
пт
7
сб
8
вс
9
пн
10
вт
11
ср
12
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00
от 360 ₽
11:10
от 420 ₽
11:55
от 360 ₽
15:30
от 420 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:40
от 250 ₽
12:40
от 270 ₽
14:40
от 270 ₽
16:40
от 270 ₽
18:40
от 280 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00
от 440 ₽
12:40
от 450 ₽
15:50
от 520 ₽
