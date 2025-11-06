Меню
Киноафиша Фильмы Кролецып и Сурок Времени Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 2025 в Курске 6 ноября 2025

Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 6 ноября 2025 в Курске

чт 6 пт 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Кролецып и Сурок Времени»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:40 от 240 ₽ 12:40 от 260 ₽ 14:40 от 260 ₽ 16:40 от 260 ₽ 18:40 от 270 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00 от 400 ₽ 12:40 от 400 ₽ 15:50 от 470 ₽
