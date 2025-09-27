«I’ll be back»: из-за культовой фразы Шварценеггера разгорелся скандал на съемках «Терминатора»

Именно этот российский город чаще всего появлялся в японском аниме: его нашли даже у Миядзаки

5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю

97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел

«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше

В их шкафу не только скелеты, но и бутылки: «Дом Гиннесс» только вышел, а уже поставил крест на «Острых козырьках»

Хорошо, что в мире «Атаки титанов» нет психологов: Леви Аккермана отец бросил дважды

5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?

После выхода клеймили, но в 2025-м оценили: забытый триллер со звездой «Хранителей» стал хитом Netflix спустя 12 лет

Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу