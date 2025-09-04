Меню
Киноафиша Фильмы Астрал. Поместье ужаса Расписание сеансов Астрал. Поместье ужаса, 2024 в Курске 4 сентября 2025

Расписание сеансов Астрал. Поместье ужаса, 4 сентября 2025 в Курске

Вся информация о фильме
чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Поместье ужаса»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
21:20 от 340 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
20:50 от 520 ₽
