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АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности
Расписание сеансов АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности, 2020 в Курске
26 августа 2025
Расписание сеансов АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности, 26 августа 2025 в Курске
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вт
26
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Как купить билеты на сеанс фильма «АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Ван Эйк: Искусство реальности»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00
от 400 ₽
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