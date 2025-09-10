Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Ведьмина доска
Расписание сеансов Ведьмина доска, 2024 в Курске
10 сентября 2025
Расписание сеансов Ведьмина доска, 10 сентября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
2
Завтра
3
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ведьмина доска»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
21:40
от 340 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Побег из зоопарка
Отзывы
2024, Германия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Ведьмина доска
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Тимур и его команда
Отзывы
2025, Россия, приключения
Пересмотрели «Великолепный век» и хихикнули, взглянув на ногти Махидевран: серьезно? (фото)
Могли сместить султана, а закончили печально: как братья Гиреи из «Империи Кесем» связаны с Валиде
4 серии «Друзей», которые бесят современную молодежь: проблемы Росса и Джоуи устарели, а Моника — просто хищница
«Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)
Ждете новых серий «Уэнсдэй»? Их покажут совсем скоро, а пока взгляните на свежие фото — фанаты и здесь сумели поругаться
Насмеялись из-за 9-го эпизода «Дандадан»? А теперь о грустном: серий осталось не так много — вот даты выхода
«Бедная Настя», «Не родись красивой» и тишина: после череды любовных неудач Петр Красилов изменился до неузнаваемости — и женился на фанатке
«Возвращают в мир чудес»: звезда «Универа» назвала 2 любимых фильма СССР — стоят наравне с хитом Тарантино
Следующим фильмом Ридли Скотта станет военная драма — что-то эпичное в стиле «Гладиатора» гарантировано
Самый дорогой турецкий сериал снимали не в Стамбуле: где нашли живые декорации для «Далекого города»
Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667