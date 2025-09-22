Почему наложницы так боялись попасть в Старый дворец? В «Великолепном веке» это звучало как приговор

А ведь Володя из «Бриллиантовой руки» был с подвохом: кто сыграл милиционера с фразой «Семен Семеныч!» и как сложилась его судьба

Американцы сняли лучший сериал про советских шпионов: оцените — получилось слишком правдоподобно

Создатели молчат, фанаты спорят: связь между «Во все тяжкие» и «Ходячими» отрицать все сложнее — этот твист переворачивает сюжет

4 странности «Острова проклятых» подтверждают — герой ДиКаприо не был психопатом: в дурку упекли «по беспределу»

Кэмерон уже работает над «Терминатором 7», но в ближайшие годы премьеру не ждите: всему виной — нейросети (и кое-что еще)

В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли

Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все

Последний бой и неожиданный эпилог: финал «Истребителя демонов» не для слабонервных — вот чем все закончится

От машины из «Простоквашино» до штанов Трубадура: вспомните, какого цвета 5 деталей из мультфильмов СССР (тест)