Оружие древних, наказание богов или случайность? Что такое серая хворь в «Игре престолов» на самом деле

Фанаты нашли волшебника сильнее Волан-де-Морта и Дамблдора вместе взятых — и он стирает врагов из реальности

Фильм с Гурченко, от которого в СССР падали в обморок в зале — и это, кстати, не преувеличение

После «Побега из Шоушенка» Фримен проснулся звездой: а потом снялся в еще одном фильме по Кингу и «убил» его экранизации на 14 лет

«Я завопил в экран»: финал 2 сезона «Дандадан» оказался шоком даже для тех, кто зачитал мангу до дыр

«Пропагандистская сказка»: 45 лет назад от «Москва слезам не верит» приличные киношники воротили нос — в СССР фильм прозвали «фальшивкой»

«Логика вылазит из штанов и узких маек»: некогда любимый военный фильм с Мироновым спустя годы окрестили «антисоветской поделкой»

«Раису Захаровну видели со спичками?»: после поджога дом Кузякиных из «Любви и голубей» сложно узнать

Плохие новости для тех, кто ждет нового «Истребителя демонов» в «цифре»: хотели сэкономить на походе в кино? Не получится!

«Мучился и терпел»: неочевидная отсылка кочевала из одного фильма Данелии в другой — найдете в «Афоне», «Мимино» и «Кин-дза-дза!»