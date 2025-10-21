Netflix вложил в финал «Очень странных дел» безумные деньги: общий бюджет сериала не снился даже Джеймсу Кэмерону с его «Аватарами»

Стало известно, кто сыграет Скалли в новых «Секретных материалах»: с Джиллиан Андерсон ничего общего

Насильственные браки и вечный голод: ужасающие традиции османского гарема, которые в «Великолепном веке» предпочли скрыть

Вышел из гримерки и 700 человек массовки хором крикнули: «Ильич»! Кто сыграл Ленина в «Хрониках русской революции»?

Район Мерфи нервно курит в сторонке: лучшие шоу о серийных убийцах, которые заставят понервничать больше, чем «История Эда Гина»

Без проходных серий: эти 6 мини-сериалов IMDb считает лучшими в истории — сценарий сильнее, чем в половине фильмов с «Оскаром»

Фанаты пищали от восторга, а Паттинсон сгорал со стыда: эта неловкая сцена из «Сумерек» еще долго мучила его в кошмарах

Калугина уже не мымра, а Верочка все так же хороша: ИИ показал, как бы выглядели 11 героев «Служебного романа» в наши дни (фото)

В «Темном рыцаре» Нолан оставил намеки, которые не увидел ни один зритель: внимание на пальцы Бэтмена

«Выжали все соки из медведя»: один из создателей предрек «медленную смерть» «Маши и Медведя»