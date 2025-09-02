Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Семь дней Пётра Семёныча Расписание сеансов Семь дней Пётра Семёныча, 2025 в Курске 2 сентября 2025

Расписание сеансов Семь дней Пётра Семёныча, 2 сентября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Семь дней Пётра Семёныча»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
21:45 от 290 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
1+1
1+1
2011, Франция, комедия, драма, биография
В культовом аниме «Ходячий замок» должна быть совсем другая злодейка: вот кого Миядзаки выкинул из британской сказки
«Типичная рохля Лукас и совсем безумная Жади»: почему зрители ненавидят «Клон»
Финал под Новый год? Когда выйдет 9 серия «Гачиакуты» и по каким дням ждать новые эпизоды
Шансов выжить минимум: роды в Османской империи были настоящей пыткой — в «Великолепном веке» не показали и 1/10 самой «жести»
Главное, чтоб не костюмчик, а платье сидело: только выросшие в СССР вспомнят 5/5 фильмов по наряду героини
Эти 4 факта о «Берегись автомобиля» знают только преданные фанаты: пройдите тест и узнайте, кто вы — любитель или профи
Четверть миллиарда зрителей: «Красное уведомление» 4 года держал невероятный рекорд Netflix — аниме-выскочка побил его за пару месяцев
Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками
«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х
«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется
Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше