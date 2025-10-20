В «Великолепном веке» этого показывать не стали, чтобы зрителей не стошнило: вот что подавали Сулейману на обед

От Паттинсона до Ривза: в фильме по культовому аниме «Акира» должны были сыграть голливудские звезды, но его не могут снять уже 20 лет

Не принцесса, а злой монстр-полубог: во 2 сезоне «Асоки» должна вернуться Портман – но в роли Падме вы ее не увидите

Фанаты «Шрека» прозрели: на происхождение Чарминга все закрывали глаза — но теперь ясно, почему он называл себя принцем

Провалившийся фэнтези-фильм Гая Ричи снова в топе стриминга спустя 8 лет после релиза — картина точно понравится фанатам «Игры престолов»

Зрители все поняли после второй части «Шрэка»: заточение Фионы в башне всегда было обманом

Хорошо помните цитаты из фильма «Жестокий романс»? Тогда отличите их от реплик из «Служебного романа» (тест)

«Не можешь молчать – умрешь»: ИИ сравнил игры из 3-х сезонов «Алисы в Пограничье» – за секунду выбрал самую «подлую и гениальную»

Если нет сил на «Игру престолов»: 5 фэнтезийных сериалов можно «проглотить» за уикенд – у №2 рейтинг 8.7 на IMDb

Дракоша влюбилась в Осла. Глупый Ослик: сколько детей было у самой странной парочки «Шрэка»