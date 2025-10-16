За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами

А всех в итоге спасла девчонка: почему Джон Сноу никогда не сражался с Королем Ночи

Живи, умри, повтори: новая «Грань будущего» выходит уже в январе — без Тома Круза, но с эпичным первым трейлером

Самый сложный вопрос: ИИ назвал лучшего Шерлока всех времен — и, кажется, споры на эту тему вспыхнут с новой силой

«Сохраняет всю магию оригинала»: ИИ сравнил сотни аниме и выдал самое похожее на «Ходячий замок» – без Хаула, но с 98% свежести на RT

«Троекратно переваренный "Невский"»: новинка от создателей «Первого отдела» заставляет зрителей рвать волосы на головах

Мать Джейкоба погибла при странных обстоятельствах — и тут могут быть замешаны вампиры: в «Сумерках» о ней почти не говорят

А разговоров то было: слухи о пятом сезоне «Очень странных дел» оказались лживыми, 4-й гарантированно превосходит новинку

Почему финал «Бара "Один звонок"» — единственно правильный: только так сериал обретает смысл

Имена главных героев фильма «Алые паруса» помнят многие: но на эти 8 вопросов ответят лишь преданные фанаты ленты (тест)