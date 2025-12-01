От Васильева-зэка до «Полдня» по Стругацким: Kion показал 10 сериалов, которые фанаты точно будут обсуждать весь 2026 год — список премьер

Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ

Этот сериал с Янковским в 2025 году посмотрели 6 000 000 раз — легко обошёл все новинки, включая «Камбэк»

Где и как снимали «Морозко»: с местом определились сразу, а вот в процессе было немало проблем – от декораций до костюмов

Мультфильм без фамилии в титрах вышел к «Оскару-2026»: автором оказался режиссер «Лунтика» — это был весьма дерзкий эксперимент

Новый детектив НТВ «захватил с первой серии»: зрители ставят 7.5 и смотрят запоем – хорошо, что все 20 серий уже вышли

На 3/6 вопросов нашего теста о карьере Никулина правильно ответит и ребенок: зато с 6/6 едва справится даже киноман со стажем

Одна фраза в «Бриллиантовой руке» попала под цензуру — и это видно по губам: легко прочтете, что Мордюкова говорит на самом деле

«Пункт назначения: Новый аттракцион» не связан с культовой франшизой: нашли 3 причины все-таки сходить на свежий ужастик

Не верьте критикам, 70% свежести не приговор: «Аватар 3» — лучший фильм серии