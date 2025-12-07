Меню
Расписание сеансов Крипер, 2025 в Курске
7 декабря 2025
Расписание сеансов Крипер, 7 декабря 2025 в Курске
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
18:45
от 340 ₽
21:35
от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
20:40
от 550 ₽
22:45
от 550 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
17:30
от 270 ₽
21:50
от 280 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:05
от 650 ₽
