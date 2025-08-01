Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение Расписание сеансов Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение, 2025 в Курске 1 августа 2025

Расписание сеансов Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение, 1 августа 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 30 Завтра 31 пт 1 сб 2 вс 3 пн 4 вт 5 ср 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
21:50 от 500 ₽
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
В каноне этого не было, но сработало идеально: как черная рукоять меча стала лучшей задумкой «Колец власти»
Убийства, пытки и шантаж были в реальности: вот с какого американского мафиози списали Тони Сопрано
Она могла продать «Сердце океана» за миллионы долларов, но не сделала этого: так почему Роза оставила камень у себя?
В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра
Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило
Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган
Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет
Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму
«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)
«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились
Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше