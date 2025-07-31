Как зовут детей Китнисс и Пита в «Голодных играх» — и почему фанаты спорят об этом уже 10 лет?

«До сих пор тошнит»: читатели «Киноафиши» единогласно выразили мнение о «Границе. Таежный роман»

«Взрыв ностальгии и угара нулевых»: на ТНТ стартовал второй сезон «Букиных» — отзывы словно бочка меда, но с ложкой дегтя

Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган

Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе

«Зачем я снял это?»: Меньшов горько пожалел о съемках своего лучшего фильма — коллеги затравили и прозвали «позором Мосфильма»

«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)

Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

«Не могу позволить себе»: почему Дарья Сагалова не снималась в «Букиных-2» — есть сразу 3 причины