Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Лёша из Лавры. Погребающий странных
Расписание сеансов Лёша из Лавры. Погребающий странных, 2025 в Курске
5 августа 2025
Расписание сеансов Лёша из Лавры. Погребающий странных, 5 августа 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
3
пн
4
вт
5
ср
6
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Лёша из Лавры. Погребающий странных»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
16:40
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Начало
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, боевик, фантастика, триллер
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
После такого обеспечена не только бессонница, но и паранойя: 4 российских сериала, которые меняют картину реальности
«Для меня это была трагедия»: звезда «Эмили в Париже» рассказал, как его уволили из сериала
«Человек-бензопила» теперь и на русском: где посмотреть новую версию культового аниме с рейтингом 8,3
Где снимали «Мастера и Маргариту»: сериал Бортко видели многие, но про 3 ключевые локации знают не все
Прежде чем получить письма из Хогвартса: как выглядели 10 звезд «Гарри Поттера» в своих первых ролях (фото)
Призрак, палец, глобус, злость: сможете узнать песни из фильмов СССР по набору эмодзи? (тест)
«Аватар 4» и «Аватар 5» будем ждать еще 13 лет: Кэмерон рассекретил, чем займется после «Огонь и пепел»
Сойдет с ума, угонит «Гелик»: 5 новинок с Васильевым, посмотрев которые, забудете о «Невском»
«Huligani»: ради «Красной жары» Шварценеггер 3 месяца учил русский язык — в Сети посчитали, сколько слов он запомнил
«Каменное лицо в водовороте идиотизма»: новый «Голый пистолет» уже признали лучшей комедией за последние годы — и все из-за Нисона
Писал Sci-Fi и метил в президенты: в СССР был свой Шварценеггер, но снимался он вовсе не в боевиках (а сам Арни его обожал)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667