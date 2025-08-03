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Лёша из Лавры. Погребающий странных
Расписание сеансов Лёша из Лавры. Погребающий странных, 2025 в Курске
3 августа 2025
Расписание сеансов Лёша из Лавры. Погребающий странных, 3 августа 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Лёша из Лавры. Погребающий странных»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
15:10
от 450 ₽
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