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Киноафиша Фильмы Лёша из Лавры. Погребающий странных Расписание сеансов Лёша из Лавры. Погребающий странных, 2025 в Курске 30 июля 2025

Расписание сеансов Лёша из Лавры. Погребающий странных, 30 июля 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 27 пн 28 вт 29 ср 30
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Лёша из Лавры. Погребающий странных»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:10 от 250 ₽ 13:05 от 250 ₽ 15:10 от 250 ₽ 19:10 от 250 ₽
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