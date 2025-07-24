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Киноафиша Фильмы Лёша из Лавры. Погребающий странных Расписание сеансов Лёша из Лавры. Погребающий странных, 2025 в Курске 24 июля 2025

Расписание сеансов Лёша из Лавры. Погребающий странных, 24 июля 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 24 сб 26 ср 30
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Как купить билеты на сеанс фильма «Лёша из Лавры. Погребающий странных»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:50 от 400 ₽ 18:30 от 450 ₽
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