Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 2025 в Курске
31 декабря 2025
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 31 декабря 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Сегодня
27
Завтра
28
пн
29
вт
30
ср
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
18:10
от 280 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
Netflix снова всех уделал: 8 лучших сериалов 2025 года, после которых остальным стримингам неловко
«Матрица», «Интерстеллар», «Любовь и голуби»: любимые фильмы самого загадочного финалиста «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса
Финал «Очень странных дел» уже 1 января, а дальше-то что смотреть: 10 историй с той же мистикой, атмосферой и тайнами, которые ничуть не хуже хита Netflix
Эльфы-домовики готовят в Хогвартсе такой ростбиф: даже Снейп улыбался, когда мясо таяло во рту
«Были близки»: почему Алентовой стало плохо на похоронах Лобоцкого? Психолог раскрыла, что сразило актрису
«Оппенгеймер» продержался 2 года: «Одиссея» Нолана всего за сутки установила уникальный рекорд — но гордиться режиссеру нечем вовсе
«Нравится, что не опять менты и следствие»: НТВ закрывает 2025-й громкой премьерой — на кону будет судьба мира
Точно не хуже блондинчика в очках: в «Магической битве» нашли идеальную замену Нанами
Этот фильм СССР входит в топ самых кассовых: сможете по одному кадру узнать его среди 7 кандидатов? (тест)
Дитя «Йеллоустоуна» и «Твин Пикса»: в 2025-м в золотую коллекцию детективов ворвался этот сериал Netflix — нуар с чисто «английским» шармом
Иностранцы в «Иронии» больше всего любят Ипполита: как и он отказываются есть «заливную гадость»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667