Пока «Этерна» на паузе: «Кинопоиск» представил тизер сериала «Очарованные» — мрачное фэнтези с Подкаминской

Где именно снимали «Волшебный участок 2» и почему сериал переехал в Петербург? Чем Москва не угодила?

«Не тот нос, не тот голос»: почему любая новая версия «Буратино» обречена на критику

Кулинарные ляпы «Невского» и «Первого отдела»: авторитеты жуют траву, а картошку не могут почистить

Роскошную шапку Ипполита из «Иронии судьбы» узнают многие: но вспомните ли вы 5 других фильмов СССР по головным уборам? (тест)

Если зашла «Больница Питт», вы обязаны посмотреть этот сериал с 7,9 баллами — о выгорании здесь говорят на языке «Доктора Хауса»

«Зверополиса 2» после Нового года не будет? «Киноафиша» выяснила, вернется ли мультфильм в российский прокат в 2026-м

Новый «Буратино» совсем не похож на банальный «ремейк» советского мульта – сильнее всего хвалят графику и… Шастуна: «Мой герой!»

5 фильмов с Колокольниковым, которые можно смотреть даже с детьми: людоед в «Игре престолов», бандит у Аронофски – а если подобрее?

Наша «Бондиана» во вселенной «Майора Грома»: Кинопоиск снимает «Фурию» - самая необычная роль будет у Безрукова