Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 2025 в Курске
17 декабря 2025
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 17 декабря 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Сегодня
11
Завтра
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
17:05
от 340 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:10
от 210 ₽
14:30
от 210 ₽
16:10
от 210 ₽
20:50
от 220 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Почему конец сериала «Хирург» получился таким мрачным и открытым — продюсер объяснил, что случилось за кадром
«8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4
Главная интрига «Первого отдела 5»: что будет с Брагиными после ареста Веры и почему он вынужден начать всё с нуля
«Зверополис 2» за пару недель собрал в прокате больше, чем самый дорогой «Гарри Поттер» — за все время (но до «Даров смерти» ещё далеко)
«Это не важно. Извиняться не буду»: Хью Джекман окончательно определился с будущим своего Росомахи в MCU
Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка
Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали
«Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре
О финале «Джентльменов удачи» россияне спорят до сих пор: Алибабаевича и его подельников нельзя было отпускать на свободу?
Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше
Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667