Киноафиша Фильмы Человек-бензопила. Фильм: История Резе Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 2025 в Курске 17 декабря 2025

Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 17 декабря 2025 в Курске

Сегодня 11 Завтра 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
17:05 от 340 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:10 от 210 ₽ 14:30 от 210 ₽ 16:10 от 210 ₽ 20:50 от 220 ₽
Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают
