Киноафиша
Фильмы
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 2025 в Курске
15 декабря 2025
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 15 декабря 2025 в Курске
Вся информация о мультфильме
Сегодня
11
Завтра
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
17:05
от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
16:55
от 380 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:10
от 210 ₽
14:30
от 210 ₽
16:10
от 210 ₽
20:50
от 220 ₽
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
