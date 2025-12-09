Меню
Фильмы
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 2025 в Курске
12 декабря 2025
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 12 декабря 2025 в Курске
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
16:55
от 430 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
14:35
от 450 ₽
22:40
от 650 ₽
