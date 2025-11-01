Что происходит с Хищником, который нарушил Кодекс Яутджа: ответ дали в фильме 2018 года

Рейтинг 3,9 из 10, но просмотры растут в геометрической прогрессии: 3 сезон «Ванпанчмена» снова всех удивил

Возраст берет свое: эксперт разобрал, почему ботокс не спас 53-летнюю Кэмерон Диаз, а только подчеркнул усталость

От первых ролей до драм о войне: хотя бы 5/7 фильмов с Караченцовым отгадают лишь эксперты в советском кино (тест не для всех)

Высосут из пальца ради денег: вместо 3 сезона аниме «Поднятие уровня» получит продолжение, о котором никто не просил

Ценители домашнего уюта, тест для вас: вспомните 5 советских фильмов по модным светильникам

Зло на проводе: сходил на «Черный телефон 2» и пойду снова – у хоррора лишь один минус (зато во всем остальном он лучше первой части)

Золото мировой анимации: топ-5 комедийных мультфильмов, которые ничем не хуже «Шрэка»

От бессмертной классики до новинок по Кингу: 8 триллеров, вызывающих тревогу с первых минут – у каждого рейтинг не ниже 7.4

Гарри Поттер и «Красный Октябрь»: как бы выглядел Хогвартс, если бы в фильме сыграли знаменитые актеры СССР (фото)