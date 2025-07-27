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Киноафиша Фильмы Мульт в кино. Выпуск №184. Не разлей вода Расписание сеансов Мульт в кино. Выпуск №184. Не разлей вода, 2025 в Курске 27 июля 2025

Расписание сеансов Мульт в кино. Выпуск №184. Не разлей вода, 27 июля 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 27 пн 28 вт 29 ср 30
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Мульт в кино. Выпуск №184. Не разлей вода»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:15 от 290 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:30 от 200 ₽
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