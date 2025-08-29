Почему обезьяна в фильме по Стивену Кингу бьет не в тарелки, а в барабан: ради «Disney» пришлось пойти на это

Почему у Шарапова нет погон и на фуражке нет знаков: раскрываем смысл важной детали из «Место встречи изменить нельзя»

Где-то Машу любят, а где-то запрещают: вот каких странах не показывают «Машу и Медведя»

«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент

СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка

Главное, чтоб не костюмчик, а платье сидело: только выросшие в СССР вспомнят 5/5 фильмов по наряду героини

Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад

Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками

Эти 4 факта о «Берегись автомобиля» знают только преданные фанаты: пройдите тест и узнайте, кто вы — любитель или профи

Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме