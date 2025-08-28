В дом Уналов проникнет еще одна опасная женщина: в Сети появились новые спойлеры к 4 сезону «Клюквенного щербета»

Что за чертовщина? Мистика на съемках «Великолепного века»: актрисам снились покойные героини, техника отказывалась работать, люди умирали

Концовки этих 5 сериалов навсегда остались в сердцах зрителей: лучшие финалы из всех возможных

Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов»

Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно

Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму

Что-нибудь жуткое на вечер: топ-5 корейских хорроров, которые заставят вас влюбиться в жанр

Из пятого «Индианы Джонса» почти убрали одного из ключевых персонажей — все разрешилось чуть ли не в последнюю минуту

«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики

От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста