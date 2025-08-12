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Девка-баба: Кукла-чародейка
Расписание сеансов Девка-баба: Кукла-чародейка, 2024 в Курске
12 августа 2025
Расписание сеансов Девка-баба: Кукла-чародейка, 12 августа 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Девка-баба: Кукла-чародейка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
14:10
от 450 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:50
от 170 ₽
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