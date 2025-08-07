Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Девка-баба: Кукла-чародейка Расписание сеансов Девка-баба: Кукла-чародейка, 2024 в Курске

Расписание сеансов Девка-баба: Кукла-чародейка, 2024 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Девка-баба: Кукла-чародейка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:50 от 250 ₽
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Три глупых мифа о дорамах, которые «Игра в кальмара» разбивает — как стекло на шестом уровне, только больнее
5 фильмов, которые качали чаще всего в июле: «Балерина» ожидаемо на 1 месте, но есть и сюрпризы
Педаль в пол — а логика в кювете: какие дыры пробили сценарий «Формулы-1» с Питтом — зрители кричат «Не верим!»
Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле
Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила
Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости
Лучший российский сериал 2024 года все же получит сиквел: стало известно, когда выйдет 2 сезон мрачной «Трассы» с Разумовской
«Мир Юрского периода: Возрождение» умудрился пролететь мимо топ-3 лучших фильмов в истории франшизы: даже Йоханссон не спасла
«Фантастическая четверка: Первые шаги» — один из лучших фильмов Marvel за годы, но в его сюжетных дырах можно спрятать целого Галактуса
Первая версия «Джентльменов» вышла еще 21 год назад: этот фильм с Бондом выглядит так, будто его снял Ричи
«Давно так не ржал»: внук Пугачевой уверен, что россияне не поняли «Анору» с Борисовым — призвал пересмотреть «правильно»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше