Киноафиша Фильмы Заклятие. Последний ритуал Расписание сеансов Заклятие. Последний ритуал, 2025 в Курске 6 сентября 2025

Расписание сеансов Заклятие. Последний ритуал, 6 сентября 2025 в Курске

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
18:00 от 260 ₽
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Волк с Уолл-стрит
Волк с Уолл-стрит
2013, США, драма, криминал
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вес победы
Вес победы
2024, США / Великобритания, триллер
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Сказки тёмного леса. Ворожея
Сказки тёмного леса. Ворожея
2025, Россия, сказка
