Расписание сеансов Диспетчер, 2024 в Курске 22 августа 2025

Расписание сеансов Диспетчер, 22 августа 2025 в Курске

Вся информация о фильме
22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
19:55 от 340 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
12:50 от 520 ₽ 15:25 от 450 ₽ 22:40 от 650 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
