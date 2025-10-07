Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети

«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением

2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере

Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам

«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее

Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали

Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу

«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер

Все еще под впечатлением от «Дракулы»? Тогда вы по адресу: 5 фильмов, где готика, бархат и вампиры сплелись воедино