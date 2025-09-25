Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Русалочка и морской монстр
Расписание сеансов Русалочка и морской монстр, 2023 в Курске
25 сентября 2025
Расписание сеансов Русалочка и морской монстр, 25 сентября 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Завтра
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
1
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Русалочка и морской монстр»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:20
от 320 ₽
11:55
от 320 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Пункт назначения: Смертельная игра
Отзывы
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Думаете, боятся только огня и света? А вот и нет: почему во «Властелине колец» назгулы дрожали перед водой
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
«Долгая прогулка» потеряла Темного человека, Скрамма и любовь Рэя: как Лоуренс изменил книгу Кинга
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
В финале истинной «Атаки титанов» умирал любимчик миллионов, но эту версию аниме мы никогда не увидим
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Зовите ее Валерия: за 70 лет в кино Кардинале успела сняться в советской драме — вместе с юным Михалковым и лучшим Бондом в истории
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора
Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667