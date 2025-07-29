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Киноафиша Фильмы TheatreHD: Собачье сердце Расписание сеансов TheatreHD: Собачье сердце, 2025 в Курске

Расписание сеансов TheatreHD: Собачье сердце, 2025 в Курске

Билеты
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вт 29
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Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Собачье сердце»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00 от 500 ₽
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