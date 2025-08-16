Финалы этих 3 мини-сериалов еще никого не разочаровывали: последний в списке точно надо смотреть — там Камбербэтч

Никто не ожидал, что именно он заменит Сталлоне: нам одним кажется, что этот актер слишком «сладенький» для роли Рэмбо в приквеле?

В России уже пересняли большинство сказок: настала очередь «Царевны Несмеяны» — в главной роли звезда «Слова пацана»

Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было

«Сваты», «6 кадров», десятки лет алкоголизма: горе в семье превратило жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — юморист чудом не сошел с ума

Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля

Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»

Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором

«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот

Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)