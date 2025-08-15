В России уже пересняли большинство сказок: настала очередь «Царевны Несмеяны» — в главной роли звезда «Слова пацана»

Никто не ожидал, что именно он заменит Сталлоне: нам одним кажется, что этот актер слишком «сладенький» для роли Рэмбо в приквеле?

Даже холодильник жил своей жизнью: 5 киноляпов «Брата», которые зрители увидели, а Балабанов — нет

Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором

Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было

Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля

Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»

Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек

«Сваты», «6 кадров», десятки лет алкоголизма: горе в семье превратило жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — юморист чудом не сошел с ума

«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)