Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Идентификация Расписание сеансов Идентификация, 2025 в Курске 3 сентября 2025

Расписание сеансов Идентификация, 3 сентября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Идентификация»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:45 от 290 ₽ 16:15 от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
12:35 от 240 ₽ 17:20 от 240 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:50 от 170 ₽ 19:00 от 180 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
1+1
1+1
2011, Франция, комедия, драма, биография
Где-то Машу любят, а где-то запрещают: вот каких странах не показывают «Машу и Медведя»
В культовом аниме «Ходячий замок» должна быть совсем другая злодейка: вот кого Миядзаки выкинул из британской сказки
Вечной Зимы можно было бы избежать: зачем Дети Леса создали Короля Ночи
Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками
«Ради бога, не трогайте ничего в подвале»: реальная история Перронов из «Заклятия» страшнее всей трилогии целиком — семья провела 10 лет в аду
«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х
СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка
Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия
Эти 4 факта о «Берегись автомобиля» знают только преданные фанаты: пройдите тест и узнайте, кто вы — любитель или профи
Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше