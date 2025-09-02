Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Идентификация Расписание сеансов Идентификация, 2025 в Курске 2 сентября 2025

Расписание сеансов Идентификация, 2 сентября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Идентификация»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:45 от 240 ₽ 16:15 от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
12:35 от 450 ₽ 17:20 от 500 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:50 от 170 ₽ 19:00 от 180 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
1+1
1+1
2011, Франция, комедия, драма, биография
Почему обезьяна в фильме по Стивену Кингу бьет не в тарелки, а в барабан: ради «Disney» пришлось пойти на это
Обожаете «Уэнсдей» или «Тьму»? Считаете себя экспертом по сериалам Netflix? Пройдите короткий тест и докажите это
Намеки были еще в «Папиных дочках»: почему Даша бросила Веника и их детей
Главное, чтоб не костюмчик, а платье сидело: только выросшие в СССР вспомнят 5/5 фильмов по наряду героини
Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками
«Ради бога, не трогайте ничего в подвале»: реальная история Перронов из «Заклятия» страшнее всей трилогии целиком — семья провела 10 лет в аду
Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад
«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия
СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка
«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше